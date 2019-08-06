Haberler» 3. Sayfa» Haber

Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

06.08.2019 00:16 Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi'ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, birden gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Erciş Devlet Hastanesine götürüldü. - VAN

Tarkan, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:16   Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
00:15   Obama'ya bomba gönderen Sayoc'a 20 yıl hapis
00:11   Facia bu defa ucuz atlatıldı
00:03   Bahçede ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastaneye gidince şoka uğradı
00:03   Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
00:02   Yanan fındık fabrikası havadan görüntülendi
00:01   Fındık fabrikası alev topuna döndü