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Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın tabanında oluşan çatlak sebebiyle, barajın üst kısımlarında toprak kaymaları oluştu.

21.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:10Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu
'ın ilçesindeki Bahadır Barajı'nın tabanında oluşan çatlak sebebiyle, barajın üst kısımlarında toprak kaymaları oluştu. Göletten sızan suyun, toprak kaymasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, su sızmaya başladı. Bunun üzerine sızan suyun Sıracevizler Deresi'ne tahliye edilme işlemlerine başlandı. Dere yatağının yakınındaki evlerde oturan köylüler evlerinden tahliye edilirken okullar bir süre tatil edildi. 2 gün süren çalışmalar sonunda 27 metre su seviyesine sahip olan barajdaki suyun hasar tespiti için 20 metre seviyesine indirileceği belirtildi. Öte yandan barajın üst kısımlarında çatlaktan dolayı toprak kaymaları oluştu. Oluşan toprak kaymasının göletten su sızmasına neden olduğu tahmin ediliyor. - UŞAK

Banaz, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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