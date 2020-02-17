Barajda teknesi bulunan balıkçı için arama çalışması

AYDIN'da, balıkçı Önder Gülhan'ın (45) teknesi, bir grup balıkçı tarafından, balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış halde bulundu. İhbar üzerine gelen ekiplerin suya düştüğünü tahmin ettiği Gülhan'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün, Bozdoğan ilçesi Kemer Barajı'nda meydana geldi. Balıkçı Önder Gülhan teknesiyle, arkadaşları ile birlikte barajda gezmeye çıktı. Bir süre sonra arkadaşlarını kıyıya bırakan Gülhan, baraşın karşısındaki evine gitmek için tekneyle yanlarından ayrıldı. Balık avlamak için gece saatlerinde baraja açılan bir grup balıkçı da Gülhan'ın teknesini kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafesine çarpmış halde buldu. Tekneye yaklaşıp, içine bakan grup kimsenin olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan incelemede Gülhan'ın suya düştüğü tahmin edilince arama çalışması başlatıldı. Dün akşamdan beri devam eden çalışmalarda Gülhan'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmaları sürüyor.