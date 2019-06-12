Barajlar Dolu, su problemi yaşanmayacak

"Su yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 15 artarken, 2018 yılına göre de yüzde 20,1 oranında arttı. Yağışlarda yaşanan bu artış da barajlarımızın doluluk oranlarını ciddi şekilde artırdı" ifadelerine yer verdi.

ÜLKE GENELİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 76,9

Türkiye'deki bütün barajları maksatlarına göre değerlendirdiğimizde ise içme suyu barajlarımızda aynı tarihler baz alındığında geçen sene doluluk oranı yüzde 43 iken bu yıl yüzde 70,3'e çıkmıştır. Sulama maksatlı barajlarımız yüzde 51,4'ten yüzde 75,4'e, enerji maksatlı barajlarımız ise yüzde 53,4'ten yüzde 78,9'a ulaşmıştır.

İÇME SUYU PROBLEMİ YAŞANMAYACAK

Üç büyük şehrimizin içme suyu maksatlı barajlarındaki doluluk oranlarında baktığımızda ise geçen seneye göre İstanbul'da önemli bir değişim yaşanmadı. Ankara ve İzmir'de ise önemli oranda artış görülmektedir.

Geçen yıl 11 Haziran'da İstanbul'daki içme suyu maksatlı barajlarda 737 milyon metreküp su bulunurken, bu sene bu rakam 735 milyon metreküptür ve İstanbul'da su sıkıntısı mevcut değildir. Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızda da geçen yıl 290 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu rakam 394 milyon metreküpe yükseldi.

Yine aynı tarih itibariyle İzmir'deki içme suyu maksatlı barajlarda 132,7 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu miktar 254,6 milyon metreküpe yükseldi. Dolayısıyla bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak.

FIRAT-DİCLE HAVZASI BARAJLARINDA FAZLA SU DEŞARJ EDİLDİ

Fırat- Dicle Havzasında yer alan barajlarımız ülkemiz enerji ve tarımı için hayati önem taşımaktadır. Bu barajlardan Atatürk Barajı'nda geçen yıl aynı tarihe göre % 27 olan doluluk oranı bu yıl itibariyle % 73 seviyesine, Karakaya Barajı'nda % 29 seviyesinde olan doluluk % 93 seviyesine, Keban Barajı'nda geçen yıl % 65 seviyesinde olan doluluk bu yıl % 98 seviyesine çıkmıştır. Bu sebeple 3 barajdan da mansaba su deşarjı gerçekleştirilmiştir.

Bir başka önemli havza da Çoruh Havzasıdır. Deriner Barajı'ndaki doluluk oranları % 72 seviyesinden % 90'lar seviyesine çıkmıştır. Bu havzadaki bir başka önemli baraj olan Artvin Barajı ve HES'in, doluluk oranı ise % 100 seviyesine çıkmıştır"

Kaynak: Bültenler