Haberler » 3. Sayfa » Baraka üzerindeki tahtalar yandı - Haber

Baraka üzerindeki tahtalar yandı

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan barakanın üstünde bulunan tahtalar alev alev yandı.

20.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:23Baraka üzerindeki tahtalar yandı
'da, yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan barakanın üstünde bulunan tahtalar alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaat alanı yanında bulunan barakanın üst kısmında yer alan tahtalar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yanan tahtaları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kalıp tahtaları zarar gördü. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:26 Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
01:23 Osmaniye polisi şok uygulamada esrar ele geçirdi
01:22 Dayısı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
00:58 Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı
00:47 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21.11.2019 01:47:19