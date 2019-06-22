22.06.2019 09:42
Haberler » Güncel » Haber

Barakada tüp patladı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede sahil kenarında barakada bulunan tüpte, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Olayda, barakada bulunan Fatih Aksu yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ilk tedavisinin ardından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
Patlama nedeniyle barakada hasar oluştu.Barakada tüp patladı: 1 yaralı
Kaynak: AA
Aksu , Kilimli , Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:40 Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
10:40 Türkiye'nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla
10:40 İSTANBUL- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA
10:38 Okul birincisi bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği
10:38 GRAFİKLİ -Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar
10:38 Van'da uyuşturucu operasyonu
10:37 Kanada, köpekbalığı yüzgeci ticaretini yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu