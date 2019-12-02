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Barakadan cephane çıktı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta barakayı imalathane çeviren ve kurusıkı tabancaları silaha çeviren şahsın evine baskın yapıldı.

02.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:50Barakadan cephane çıktı
ZONGULDAK (İHA) – 'ta barakayı imalathane çeviren ve kurusıkı tabancaları silaha çeviren şahsın evine baskın yapıldı. Baskında barakadan çıkanlar ekipleri şoke etti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Komutanlığı ekipleri Gökçebey ilçesi Bodaç Köyü Aloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Ç isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan barakayı silah imalathanesine çevirerek kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü, silah ve tüfek tamiri yapıp sattığı tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri Ö.Ç'nin evine baskın yaptı. Şahsın evinde ve barakada yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca,1 adet kısa 9mm tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 6 adet tabanca, 2 adet otomatik, 3 adet tek kırma, 1 adet süperpoze olmak üzere 6 adet av tüfeği, tabanca yapımı ve tamiratında kullanılan 16adet tabanca gövdesi, 11 adet üst kapak, (2 adet farklı ebatlarda şarjör, tüfek tamir ve yapımında kullanılan 12 adet av tüfeği mekanizması 29 adet farklı ebat ve boylarda tüfek namlusu,7 adet tüfek dipçiği, 2 adet bıçak, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 45 adet 9 mm kurusıkı fişeği ve silah imalatında kullanılan bol miktarda alet edevat ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen tabanca ve ekipmanlara el koyarken Ö.Ç. gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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