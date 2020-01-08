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Barakalarda yaşayan çocukları unutmadılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin en zor anlarında yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, derme çatma barakalarda buz gibi havalarda, yokluk ve sefaletle boğuşan çocukları unutmadı.

08.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42Barakalarda yaşayan çocukları unutmadılar
'in ilçesinde; yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin en zor anlarında yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, derme çatma barakalarda buz gibi havalarda, yokluk ve sefaletle boğuşan çocukları unutmadı.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde ilçe genelinde sürdürdükleri "İhtiyaç sahibi her çocuğa 1 çift bot ve 1 mont" kampanyasına, duyarlı hayırseverlerin yoğun destek vermesiyle çalışmalarını arttıran dernek yöneticileri, Ayvalık'ın çöplük alanında, çöp ayrıştırma işçilerinin aileleriyle birlikte kaldıkları barakaları ziyaret ederek, burada yaşayan çocuklara bot ve montları teslim etti. Yoksulluğun belirgin tüm izlerinin yaşandığı barakalarda 'dan buraya gelen ailelerin ikram ettikleri çayları yudumlayan Şefkkatli Eller'in minik çocuklarla kurdukları sıcacık sevgi köprüsü ise örnek görüntüleri beraberinde getirdi.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı ve 2. Başkan Uğur Odunlu'nuı gerçekleştirdikleri dağıtım sırasında derme çatma barınakların Anadolu misafirperverliğini gösteren ihtiyaç sahibi ailelerin sergiledikleri onurlu duruş ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaptıkları bot ve mont dağıtımının ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Şanlıurfa'dan ekmek parası için Ayvalık'a gelip, çöp toplama merkezinde işçilik yapan ailelerin çocuklarına ulaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Derneğin hayırsever bağışçılarının aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık bin 500 çift bot ve montu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını anlatan Fatma Cavlı, "Bugün burada da Şanlıurfa'dan gelip Ayvalık'ın çöp toplama merkezinde çalışan işçilerin son derece ilkel koşullarda yaşayan ailelerinin yaşadıkları bu derme çatma barakalardaki 60 çocuğumuzun yanındayız. Daha önce belirlediğimiz çocuklarımızın ölçülerine uygun olarak getirdiğimiz bot ve montları dağıttık. Çok mutluyum" dedi.

Sağlıkları konusunda endişeli

Derme-çatma barakalarda yaşamak zorunda kalan ailelerin hayatının son derece güçlüklerle dolu olduğunu ifade eden Başkan Cavlı, "Keşke burada bu barakalar yerine afetlerde kullanılan konteynerler olabilseydi. Bu konteynerlerde bir tuvalet ve banyoları olmuş olsaydı. O zaman buradaki iptidai koşullar çok daha sağlıklı bir hale gelebilirdi. Şu anda ben şahsen burada yaşayan insanların sağlıkları konusunda endişeleniyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Şanlıurfa, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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