Barakaya Sahte İçki Operasyonu

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde bir barakaya düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yapılan düzenek ve çok miktarda sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karakuyu
Mahallesi'ndeki bir barakada sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından barakaya operasyon düzenlendi.
Yerleşim alanlarının dışındaki arazide kurulan barakadaki aramada 110 şişe sahte içki, tanklarda üretilen 45 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 200 litre anason ile sahte içki imalatı ve şişelenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili T.Ö, H.A.Ç, A.Ş. ve F.B. gözaltına alındı.
Torbalı,İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:45