Barampaşa'da 'korona' dezenfeksiyonu
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) önlemlerini en üst seviyede tutan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki pazar yerleri ile kapalı otoparkları da dezenfekte etti.
19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:13
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) önlemlerini en üst seviyede tutan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki pazar yerleri ile kapalı otoparkları da dezenfekte etti.
Gece-gündüz çalışan Bayrampaşa Belediyesi virüs timi, şu ana kadar okullarda, camilerde, belediye binasında, aile sağlığı merkezlerinde, muhtarlıklarda, minibüslerde, taksilerde, vatandaşa hizmet veren belediye araçlarında ve son olarak da pazar yerleri ile kapalı otoparklarda yeni tip korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Öte yandan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı belediye binası ile muhtarlıklara el dezenfektan kutuları yerleştirildi. Cadde cadde, sokak sokak gezen belediye ekipleri de anonslarla vatandaşları hijyen konusunda uyarıyor. - İSTANBUL
Gece-gündüz çalışan Bayrampaşa Belediyesi virüs timi, şu ana kadar okullarda, camilerde, belediye binasında, aile sağlığı merkezlerinde, muhtarlıklarda, minibüslerde, taksilerde, vatandaşa hizmet veren belediye araçlarında ve son olarak da pazar yerleri ile kapalı otoparklarda yeni tip korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Öte yandan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı belediye binası ile muhtarlıklara el dezenfektan kutuları yerleştirildi. Cadde cadde, sokak sokak gezen belediye ekipleri de anonslarla vatandaşları hijyen konusunda uyarıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Bayrampaşa, Güncel
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