Baran Akgül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Siirt Kurtalan belediye başkan adayı olan Baran Akgül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Siirt Kurtalan ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Baran Akgül isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Siirt Kurtalan adayı Baran Akgül kimdir? HDP Siirt Kurtalan adayı Baran Akgül yüzde kaç oy aldı?

Baran Akgül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Siirt Kurtalan belediye başkan adayı olarak gösterilen Baran Akgül Kurtalan ilçesinde % 50,08 oranında oy almıştır. Kurtalan ilçesinde % 50,08 oranında oy olan Baran Akgül adlı HDP adayı toplamda 8.096 adet oy sayısına ulaştı.

Baran Akgül Kimdir?

Baran Akgül, İlk ve orta öğrenimini Kurtalan'da tamamladı. İlçede uzun yıllar futbol oynayan Akgül, İstanbul'da turizm ve tekstil sektöründe çalıştı. 2014 yerel seçimlerinde DBP'den Kurtalan Belediye Başkan aday adayı olan

Akgül, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Siirt Kurtalan ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.