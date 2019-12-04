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Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis...

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:24Baransu'nun
Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi.
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu ile Murat Şevki Çoban katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, Baransu'nun sağlık nedenlerinden ötürü duruşmaya katılamadığını tutanağa geçirdi.
Duruşmada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, basılı eserin basın ve yayın yerinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunun belirlenmesi dışında görev yönünden herhangi bir yargı merci tayininin bulunmadığı, iddianamenin düzenlenme tarihinde ve halen yürürlükte bulunan Basın Kanunu'na göre basılı eserler yoluyla işlenen suçlarda 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu yönünde görüşünü bildirdi.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıkların avukatları, mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, takdiri mahkeme heyetine bıraktı.
MGK ve MİT'i temsilen konuşan Hazine avukatı, mütalaaya katılmadıkları belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Kararını veren mahkeme heyeti, dosyanın Basın Kanunu'na göre basılı eserler yoluyla işlenen suçlar kapsamında kaldığı gerekçesiyle Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlikle gönderilmesine hükmetti.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.
İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mehmet Baransu, Güncel

Kaynak: AA

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