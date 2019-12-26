Barbarlık Müzesi'ni ilk kez ziyaret eden Defne: Çocuklar ölmesin

Tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen Kıbrıs'ın en acı dönemlerinden Aralık 1963'teki olaylardan biri olan 24 Aralık'ta Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde, o dönem Türk alayının tabibi Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve üç oğlu Kutsi, Murat ve Hakan, banyo küveti içinde Rumlar tarafından katledildi. Mürüvvet İlhan ile çocukları Elazığ'da şehitliğe defnedildi. Katliam dünya medyası ve Türkiye gündeminde geniş yer aldı.

'Barbarlık Müzesi'ne dönüştürülen katliam evinde önceki gün anma töreni düzenlendi. Törene Nihat İlhan'ın oğlu Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kızı Defne de ilk kez katıldı.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Defne'nin müzedeki anı defterine yazdıkları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Müzeyi babası Mustafa Necmi İlhan ile gezen Defne, anı defterine şunları yazdı; "Bugün bu müzeyi ilk kez ziyaret ettim. Ailemin yaşadığı bu büyük acıyı hiç kimsenin yaşamaması, çocukların ölmemesi, sadece gülücükleriyle dünyayı sevgi ile kuşattığı güzel günler yaşamak dileğiyle. Mekanınız cennet olsun ağabeylerim."

Baba İlhan da ziyaretle ilgili olarak, "Yüreğimizde şehitlerimizin dinmeyen acısı; Türk Milletinin şehit ve vatan sevgisi ile görevimizi tamamladık. Canım kızım şimdi Barbarlık Müzesi olan evimiz anı defterinde Şehit Ağabeylerime bir mesaj bıraktı" dedi.

KKTC'de 62'inci ofisini açan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Barbarlık Müzesi'nin yeniden restore edilmesi çalışması başlattı.