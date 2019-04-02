Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek deplase çalışması uygulayarak hattın yönünü değiştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen terfi hattının deplase çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi. MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer çalışmayı yakından takip etti.

Kaynak: Bültenler