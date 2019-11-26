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Barbaros'ta dört noktaya asfalt

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:02Barbaros'ta dört noktaya asfalt
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların ulaşım kolaylığı açısında yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Barbaros Mahallesi'nde üç noktada çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talepler ve saha ekipleri tarafından tespit edilen noktalarda düzenleme yapan ekipler, kötü durumdaki bölgelere müdahale etti. Çalışmalar ile Barbaros Mahallesi Park Caddesi, Solmaz Sokak, Kıyak Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda kötü durumdaki alanlar önce kaldırıldı daha sonra yeniden asfalt dökülerek daha düzenli hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmaları ile birlikte Yeniyalı Mahallesi'nde de parke ve bordür çalışması gerçekleştirdi. İki noktada bozulan kaldırımlar sökülerek alt tabanı düzenlendi ve yeniden döşendi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi, Körfez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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