Haberler » Spor » Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi - Spor

Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi

Balıkesir Körfez Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.

16.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:46Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi
Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.

Play-Off karşılaşmalarında lig ikincisi olarak katılan ve tek devreli lig usulünde Bandırma Sanayispor'u mağlup ederek 7 puanla şampiyonluğunu ilan eden takım, Süper Amatör Lig'e çıkmayı başardı. Teknik Direktör Selahattin Engin'in öncülüğünde şampiyon olmayı başaran siyah-beyazlı takımın elde ettiği bu başarı ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp Başkanı Murat Mehter, aynı sinerji ile Süper Amatör Lig'de de başarılı olup, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Mehter, elde ettikleri şampiyonluğu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden takımın Onursal Başkanı Yaşar Duman'ın manevi şahsiyetine hediye ettiklerini belirtti.

Takımın şampiyonluğundaki payın en büyük sahiplerinden biri olan Teknik Direktör Selahattin Engin de, genç sporcularına teşekkür ederek Süper Amatör Ligde de aynı başarıyı göstereceklerini ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Körfez, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 17:53:25