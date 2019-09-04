Haberler» Güncel» Haber

'Barbie' bebeklerin yerini 'Ezo Gelin' bebekler alıyor

Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, 'Barbie' bebeklerin tahtını sallıyor.

04.09.2019 10:00 'Barbie' bebeklerin yerini 'Ezo Gelin' bebekler alıyor
Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, 'Barbie' bebeklerin tahtını sallıyor. Yöresel simgeleri de üzerinde barındıran Ezo Gelin bebeklere ilgi her geçen gün artıyor.

Gaziantep'te tamamen doğal bez malzemelerden yapılan el emeği Ezo Gelin bebekler, Barbie ve Sindy gibi modern oyuncak bebeklerin yerini alıyor. İçerisinde plastik ya da kimyasal katkı maddesi bulunmayan Ezo Gelin bebekler, çocuklar ve büyükler tarafından büyük ilgi görüyor. Türk kültürünü yansıtan Ezo Gelin bebeklerin kostümlerinde kutnu kumaşı ile birlikte geleneksel motifler de kullanılıyor. Sağlıklı oluşu ve uygun fiyatı ile de dikkat çeken bez bebekler 15 - 35 lira arasında satılıyor.

Gaziantep'te tamamen el emeği ile yapılan Ezo Gelin bebeklerin satışını yapan Eray Savcı, "Biz ailecek yaklaşık üç yıldır bu işle uğraşıyoruz. Burada kutnu kumaşından yapılmış özellikle Ezo Gelin bez bebekler yapıyoruz. Sattığımız bebeklerin her birinin kıyafetine ve malzemesine göre bir anlamı var. Bu bez bebeklerin bir özelliği de plastikten yapılan 'Barbie' bebeklere nazaran çok daha sağlıklı olmalarıdır. Bez bebekler yapılırken sadece pamuk, ip ve kumaş kullanılıyor. Bu bebekler çeşitli bölgeleri de temsil ediyor. Bu özellikleriyle de bize göre Barbie bebeklerin çok üstündeler" dedi.

Yapılan el emeği bez bebeklerin pek çok insanın geçim kaynağı olduğunu da belirten Savcı, "Bu el emeği bebekler özellikle köylerdeki yaşlı teyzelerimizin geçim kaynağı. Biz bu ürünleri sattıkça onlar kazanıyor ve bu para ile geçimlerini sağlıyorlar. Bu ürünler yapılırken de bölgenin kültürüne göre yapılıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:57   Denizli'de kalp sağlığı konulu seminer düzenlenecek
11:57   Genç kadına saldırdı; mahkeme 'zararsız' diyerek serbest bıraktı
11:56   SAÜ Rektörü Savaşan'dan AA'ya ziyaret
11:56   Temizlik işçisi bulduğu 35 bin liralık çeki sahibine teslim etti
11:56   Bu inekler sahibiyle oyun oynuyor
11:54   Kılıçdaroğlu: "Osmanlı modernleşmeyi kaçırmıştır"
11:54   Beymen Collection'dan "sonbahar-kış kadın koleksiyonu"