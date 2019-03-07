Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti!

60 başarılı kadının bebeğini yapan Barbie, Gülse Birsel'in de bebeğini tasarladı.

"ÇOK BEBEKSİ BİRİYİM"

Konuya dair kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Birsel, "Çok bebeksi biriyim! Barbie bebeğimi yaptılar ama şimdi detay veremiyorum, ifadesini kullandı. Birsel şöyle devam etti: "Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz."

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

Gülse Şener (Birsel) 11 Mart 1971, İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcıdır.

Gülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996'da Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca Atv'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper's Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü.

A TV'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizinin yazarı ve oyuncusudur. Bu dizide kendi oyunculuğunu göstermektedir. İzlenme rekorları kıran Avrupa Yakası bir çok hedef kitleye yayılmıştır. Cumartesi ve pazar günleri Sabah Gazetesi'nde yazmaktadır.

Bir dönem g.a.g. adlı TV programının metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapmıştır. Mart 2003'de gazete yazıları ve bazı g.a.g. metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı kitabı yayımlandı. 2004'de Hala Ciddiyim, 2005 yılında ise "Yolculuk Nereye Hemşerim?" adlı kitapları yayımlandı. Yazdığı üç kitap da Çok Satanlar arasında yer almıştır. Ayrıca "Hırsız Var" adlı sinema filminde de oynamıştır.

Gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile evlidir. 2015 yılında Memleketi ben Kurtaracağım kitabı büyük ilgi gören Birsel,verdiği bir röportajda 2017 yılının sonuna doğru bir dizi ve sinema yapacağının müjdesini verdi. Gülse Birsel, halen Hürriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. 2017 yılının eylül ayında yazdığı film senaryosu vizyona girecektir. Başrolünde Engin Günaydın'ın olduğu bilinmektedir.