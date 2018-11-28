Evinizde kolayca yapabileceğiniz barbunya pilaki tarifi paylaşıyoruz. Yemeklerinizin yanında meze olarak sunabileceğiniz ya da ana yemek olarak da servis edebileceğiniz barbunya pilaki için malzemeleri hazırlamaya başlayın. 1 porsiyon zeytinyağlı barbunya pilaki yaklaşık olarak 415 kaloriye denk gelmektedir. Zeytinyağlı barbunya pilaki yanına pilav yapabilirsiniz ya da biber dolması da zeytinyağlı barbunyanız ile güzel olacaktır. Peki, barbunya pilaki nasıl yapılır? İşte barbunya pilaki tarifi...Barbunya pilaki nasıl yapılır?Mükemmel bir barbunya pilaki yapmak için kuru fasulyede olduğu gibi barbunyayı da düdüklüde pişirmek zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak ve daha kolay bir şekilde pişirmenize yardımcı olacaktır. İşte barbunya pilaki için malzemeler...Malzemeler:-500 g taze barbunya-Yarım su bardağı zeytinyağı-1 adet soğan-1 orta boy patates-1 adet havuç-2 yemek kaşığı domates salçası-1 çay kaşığı şeker-2-3 diş sarımsak-TuzNasıl yapılır?-İlk olarak barbunyaları bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatarak çıkan suyu süzün.-Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayın ve tencerede yarım su bardağı su ile pişirmeye başlayın.-Soğanlar yumuşadıktan sonra zeytinyağını ilave ederek önce salçayı sonra da küp küp doğradığınız patatesleri, ince halkalar halinde doğradığınız havucu ve ince kestiğiniz sarımsakları ilave edin.-2 dakika kadar yağda çevirdikten sonra şeker, tuz ve 1 su bardağı kadar kaynar suyu ilave edin ve 5 dakika kadar patates ve havuçları pişirin.-Daha sonra barbunyaları ilave ederek, suyu kontrol edin çok azalmışsa bir miktar daha kaynar su ilave edebilirsiniz.-Patatesler ve havuçlar pişene kadar tencerenin kapağı kapalı ve kısık ateşte kaynatın. Suyunu kontrol etmeyi unutmayın ki tencerenin tabanı tutmasın.Afiyet olsun.