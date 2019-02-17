Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Ajax'ın 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Matthijs de Ligt transferi için görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax'ın De Ligt için Barcelona'dan 75 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Barcelona, 86 milyon Euro karşılığında Ajax'tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie De Jong'u kadrosuna katmıştı.

"GİRİŞİMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Josep Maria Bartomeu, De Ligt'in transferine ilişkin, "Bir süredir De Ligt'i takip ediyoruz. Listemiz başka oyuncular da var' ifadelerini kullandı. Bartomeu, "Mart ve Nisan ayında resmi girişimlere başlayacağız fakat şu an netleşen bir durum yok" dedi.

(Akşam)