Barcelona Arda için kararını verdi

Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyen tecrübeli yıldızın geleceği netlik kazanıyor. Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili transfer kararını verdiği ve oyuncuyu satamazsa 1 sezon daha Başakşehir'e kiralayacağı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan temsilcisi Arda Turan'ı ya satacak, ya da bir sezon daha Başakşehir'e kiralayacak.

TOPLAM 6 İSİM GÖNDERİLECEK

Barcelona'nın Arda Turan ile birlikte toplam 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı iddia edildi. Başakşehir'in 2 yıl önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan hakkında Sport Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı.

Arda Turan'ın kadroda düşünülmediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde satılacağı kaydedildi. Barcelona'nın Arda Turan dışında Cillessen, Denis Suarez, Rafinha, Andre Gomes ve Coutinho'yu da satış listesine koyduğu belirtildi.