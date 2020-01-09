Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda? İspanya Süper Kupası Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman?

İspanya Süper Kupası ilk yarı final maçında Real Madrid Valencia'yı eledi ve adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek ve rakibini eleyen takım finalde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda?

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

King Abdullah Sports City'de oynanacak olan Barcelona Atletico Madrid maçı Terkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çalacağı mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI SUUDİ ARABİSTAN'DA!

İspanyol basınına göre, yapılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon Euro ödeyecek.

Suudi Arabistan katılacak 4 kulübe 800'er bin Euro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon Euro, kazanan kulübe ise 2 milyon Euro daha ödeme yapılacağı bildirildi.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Barcelona : Neto, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Vidal, Busquets, De Jong, Griezmann, Messi, Suarez

Atletico Madrid : Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Correa, Joao Felix, Morata

İSPANYA SÜPER KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Final maçı 12 Ocak'ta yapılacak. Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile Kral Kupası sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.