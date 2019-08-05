Haberler» Spor» Haber

Barcelona'da Messi şoku! İlk idmanda sakatlandı

İspanya'nın Barcelona takımının yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ilk antrenmanda sakatlandığı ve ABD'de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağı açıklandı.

05.08.2019 14:24
Barcelona'da Messi şoku! İlk idmanda sakatlandı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Messi'nin sağ bacak arka alt adalesinde hissettiği ağrılardan dolayı bu sabahki antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Barcelona'nın bugün başlayacak ABD'deki sezon öncesi kampına dahil olmayacak Messi'nin, Barselona kentinde kalarak, tedavi göreceği duyuruldu.

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında bu akşam ABD'ye gidecek Barcelona, burada 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Napoli takımı ile hazırlık maçı yaparak, 11 Ağustos'ta Barselona'ya dönecek.

ARSENAL MAÇINDA YEDEK BEKLEMİŞTİ

Arjantin Milli Takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden Messi, yaz tatiline geç başlamasından dolayı Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına daha yeni katılmıştı. Barcelona'nın temmuz ayı sonundaki Japonya kampına gitmeyen Messi, dün Nou Camp Stadı'nda Arsenal'e karşı oynanan Gamper Kupası maçında da yedek kulübesinde beklemişti.

LA LIGA'NIN İLK HAFTASINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Messi'nin, sakatlığından dolayı İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao ile yapılacak maçta da forma giyemeyebileceği belirtiliyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Lionel Messi, Barcelona, İspanya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:14   Bayern Münih-Fenerbahçe maçından sonra Alman polisi stada baskın düzenledi
16:13   Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli Takımı yurda döndü
16:12   Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru
16:09   Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz talip!
16:07   Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku
16:02   Vesely'den Çekya'yı yıkan haber
16:02   Fenerbahçe'de Frey Ada yolcusu!