Haberler » Spor » Barcelona'da Quique Setien dönemi - Spor

Barcelona'da Quique Setien dönemi

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ernesto Valverde'den boşalan teknik direktörlük görevine Quique Setien'in getirildiğini açıkladı.

14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:48Barcelona'da Quique Setien dönemi

İspanya La Liga ekibi , Ernesto Valverde'den boşalan teknik direktörlük görevine Quique Setien'in getirildiğini açıkladı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Katalan ekibi, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 kaybettiği maçın ardından Ernesto Valverde ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

EN SON REAL BETİS'İ ÇALIŞTIRDI

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştırmıştı. 61 yaşındaki teknik adam Betis ile 95 maça çıkmış ve 1,46'lık puan ortalaması yakalamıştı.



Ernesto Valverde, Real Betis, Barcelona, La Liga, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:47  Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı
17:45  Nihat Özdemir:  Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık
17:44  2020 Dakar Rallisi
17:40  Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
17:38  Beşiktaş kafilesi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
14.01.2020 17:49:00