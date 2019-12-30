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Barcelona'da teknik direktörlük için favori Thierry Henry

İspanya'nın köklü ekiplerinden Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ernesto Valverde'yle yola devam etmeme kararı aldı. Katalan ekibinde teknik direktörlük için ön plana çıkan isim, efsane futbolcu Thierry Henry oldu.

30.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:08 Barcelona'da teknik direktörlük için favori Thierry Henry

İspanyol devi Barcelona'da sıcak saatler yaşanıyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almasına karşın, teknik direktör Ernesto Valverde'nin koltuğu sallanıyor.

İspanya'nın önde gelen yayın organlarından Sport, Katalan ekibiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. Sport'ta yayınlanan habere göre Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ernesto Valverde ile yola devam etmeyecek. Bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Valverde'nin yerine düşünülen ilk isim ise Thierry Henry.

BARCELONA KÜLTÜRÜNE UYGUN

Ronald Koeman, Marcelo Gallardo, Erik ten Haag ve Roberto Moreno isimlerinin gündemde olduğu Barcelona'da sürpriz bir şekilde Thierry Henry ismi ön plana çıkarken, Katalan ekibinin Henry'de karar kılmasının sebebi olarak; Messi, Pique ve Busquets gibi isimlerle daha önce takım arkadaşı olması ve Barcelona'nın oyun kültürünü iyi bilmesi gösterildi.

MLS ekiplerinden Montreal Impact'in teknik direktörlüğünü yapan Henry'nin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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