09 Aralık 2018, 12:08
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Barcelona'dan Abdulkadir Ömür Tweeti!

Barcelona

Barcelona Twitter hesabından Trabzonspor genç yıldızı Abdulkadir Ömür ile ilgili paylaşım geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdlkadir Ömür, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda "İzlemeye doyamadığın oyuncu?, Kiminle aynı takımda oynamak isterdin?, Seni en çok ne büyüler? ve Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?" sorularına Barcelona'lı yıldız Lionel Messi'nin adını vermişti.
Barcelona Türkiye Twitter hesabı ise bu yorumların paylaşıldığı bir tweeti alıntılayarak "Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.
Lionel Messi,Twitter,Trabzonspor,Barcelona

YORUMLAR (1)
PİRLO: abdülkadir barça için çalış . messinin 1 maçta yaptığını modriç denen adam 1 sezonda yapamazken balon dor ödülü alıyor düşün messi varken ronaldo bile ödül alıyordu ve inanamıoyordu ezilmişlerin takımıdır barça kendilerini yeniyor diye barcelona başkanını öldürten bir real madrit ve kraldan bahsediyoruz senin yerinde olsam bu özel takıma gitmek için çabalarım barça başka bir dünya.
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