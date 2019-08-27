Haberler» Spor» Haber

Barcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi

Barcelona transfer etmek istediği Neymar için Fransa'ya çıkarma yaptı. Hem İspanyol hem de Fransız basını tarafından, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar için Barcelona'dan 100 milyon euro, Dembele ve Semedo'yu istediği yazıldı.

27.08.2019 11:27
Barcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi

Neymar'ın Paris Saint Germain'deki (PSG) geleceğiyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İspanyol ve Fransız basınına göre; Brezilyalı yıldız için Barcelona, PSG'nin kapısını tekrar çaldı. PSG ise Neymar için Barcelona'dan 100 milyon euroyla birlikte, Nelson Semedo ve Ousmane Dembele'yi istedi.

ÖNCE KİRALAMA SONRA 170 MİLYON EURO

Oscar Grau, Eric Abidal ve Javier Bordas, bu transfer için Fransa'da bulunurken; taraflar bugün ilerleyen saatlerde tekrar biraraya gelecek. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun transfer için görevlendirdiği üçlü, PSG'ye alternatif bir teklif daha sundu. Buna göre Barcelona, Neymar'ı bu sezon için kiralayacak. Gelecek sezon ise bonservisine 170 milyon euro ödeyecek.

PSG ise Neymar için 250 ile 300 milyon euro arası bir rakam istiyor. Bunun için de Dembele ve Semedo'nun fiyatını da 150 ile 200 milyon euro olarak hesapladı.

REAL MADRİD DE PEŞİNDE

Neymar'ı isteyen bir başka kulubün ise Real Madrid olduğu hatırlatıldı ve Fransız ekibinin de Neymar'a karşı para + Vinicius'u istediği haberlerine yer verildi.

Burak Yılmaz, MedelBurak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

MonacoMonaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

QuaresmaQuaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor!

Rooney fena yakalandıRooney fena yakalandı

Barcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi

Paris Saint Germain, Barcelona, Fransa, Neymar, Spor

YORUMLAR (3)
KSK Lİ MESUT: Neymar da kimmiş Falcao nun yanında... ????????
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
JONAS KAHNWALD: Bu da Falcao işine döndü. Bu kadar uzamamalıydı. Bu durum PSG''ye zarar veriyor. Gideceği takımla ilgili olarak da Real Madrid çok daha uygun gibi görünüyor. Nitekim Barcelona Messi Griezzman Suarez üçlüsünü kurdu.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM: Be para etmez bu cingene. Arda bir bu iki.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
13:22   Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı
13:19   Imok tırmanma kupası'nda büyük çekişme
13:11   Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
13:06   Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
13:06   Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
13:05   Lüleburgazlı sporculardan uluslararası başarı
12:58   Dünya Para Atletizm Grand Prix