Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
İspanya La Liga'da Barcelona'nın ardından bir kulüpte daha futbolcular maaş indirimine gitti. Atletico Madrid futbolcuları, yönetimle yaptığı görüşmelerde maaşlarında yüzde 70 indirim yapmayı kabul ettiler.
02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:46
İspanya La Liga kulüplerinden Atletico Madrid'in oyuncuları, koronavirüs salgını sonrası maaşlarında yüzde 70 indirime giderek kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için kulüple anlaşma sağladı.
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada Erkek A Takımı, Kadın A Takımı ve Erkek B takımı oyuncularıyla Erkek A Takımı teknik ekibi maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti.
430 ÇALIŞANIN MAAŞLARI ÖDENECEK
Oluşan ek parayla 430 kulüp çalışanının maaşları salgın süresince ödenmeye devam edecek. Ayrıca kulübün giderleri bu şekilde stabilize edilecek. Bahsi geçen ücretler, sporcuların 2019/2020 sezonu maaşlarını kapsıyor.
Atletico Madrid'den önce bir diğer La Liga ekibi Barcelona da futbolcuların maaşında yüzde 70 indirime gitmişti.
Etiketler: Atletico Madrid, Barcelona, La Liga, Spor
İlgili Haberler
Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?