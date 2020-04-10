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Barcelona'dan yolsuzluk iddialarına yalanlama

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

10.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:34
Barcelona'dan yolsuzluk iddialarına yalanlama
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona , istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.
İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Barcelona, La Liga, Spor
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