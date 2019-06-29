29.06.2019 11:26
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Barcelona Hagi'nin peşine düştü

Romanya basınının iddiasına göre Barcelona, Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinin bu transferi 7-8 milyon euroya bitirmesi bekleniyor.

Romanya 'da yayın yapan Gazeta Sporturilor'un iddiasına göre; Barcelona , 20 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Viitorul Constanta'da bulunan Hagi için Katalan ekibinin ısrarcı davranacağı konuşuluyor.

Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi , futbolculuk döneminde 1993-95 yılları arasında Barcelona'da top koşturmuş ve ardından Galatasaray 'a transfer olmuştu.

TRANSFERİN 7-8 MİLYON EUROYA BİTMESİ BEKLENİYOR

Barcelona'nın Ianis Hagi transferini 7-8 milyon euro civarında bir ücretle bitireceği iddia ediliyor. Daha önce Fiorentina forması da giyen Ianis Hagi, Romanya'nın yarı finalde elendiği U21 Avrupa Şampiyonası'nda 4 maçta 2 gole imza attı.

Genç orta saha geride kalan sezonda ise Viitorul Constanta formasıyla 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 8 asist yaptı.

Barcelona Hagi'nin peşine düştü

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Viitorul , Romanya , Barcelona , Gheorghe Hagi , Spor

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