12 Mart 2019, 11:48
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3,5 Yıl Önce Arda Yüzünden Olmamıştı! Şimdi İlkay Barcelona Yolunda

İngiliz ekibi Manchester City forması giyen ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan'ın İspanyol devi Barcelona'ya gitmek istediği belirtildi. Hatırlanacağı gibi İlkay Gündoğan'ın bundan 3,5 sene önce de adı Barcelona ile anılmış fakat Enrique'nin Arda transferi için ısrar ettiği hatta "İstifa ederim" bile dediği iddia edilmişti.

Manchester City ile sözleşme yenilemeyen ve dün 'Bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyebilir' açıklamalarıyla İngiliz kulübünü bir hayli terleteceği belli olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya gitmek istediği belirtildi.

3,5 yıl önce Katalan devinin kapısından dönen ve dönemin hocası Luis Enrique'nin Arda Turan ısrarı nedeniyle Barcelona forması giyemeyen İlkay Gündoğan'ın bu sefer La Liga'da boy göstereceği öğrenilirken deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bu transferi çok istediği bildirildi.

MASADA İKİ TÜRK FUTBOLCU VARDI BAŞKAN İLKAY'I ENRİQUE ARDA'YI İSTEDİ

B.Dortmund'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve Barcelona'ya transfer olacakken dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Enrique arasında yaşanan 'İlkay-Arda Turan' krizinin arasında kalıp Enrique'nin son olarak 'istifa ederim' sözleri karşısında 1 sezon sonra M.City'nin yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'yı çok istediği ifade edilirken, 28 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklediği belirtildi. (Akşam)

Manchester City, İlkay Gündoğan, Barcelona, Spor


YORUMLAR (4)
TEAM SYSTEM: Arda hala ortalıkta gezen büyüklerine güvenip her türlü pisliği yapıp suç işleyen birisi olarak yaptıklarının hesabını ne zaman verecek bunun ortalıkta gezmesini istemiyorum .
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DÜRBÜNLÜ: İlkay Gündoğan Barcada Kesinlikle Başarılı Olur Diye Düşünüyorum.
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SİYASETİ BIRAK KENDİNE GEL ARDA: topunu oynasaydın be Ardacan. . . ne güzel olurdu seni herkes seviyordu. . . topluma mal olmuştun şimdi seni sadece bir kesim politik görüşünden dolayı yanında. . bak herkesin sevdiği motokrosçuya arabasını park ettiği yer bile insanları irrite ediyor o da senin gibi topluma mal olmuştu siyasete girdi bozuldu. .
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KRALEX: YALAN HABERRR
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