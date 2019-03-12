3,5 Yıl Önce Arda Yüzünden Olmamıştı! Şimdi İlkay Barcelona Yolunda

Manchester City ile sözleşme yenilemeyen ve dün 'Bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyebilir' açıklamalarıyla İngiliz kulübünü bir hayli terleteceği belli olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya gitmek istediği belirtildi.

3,5 yıl önce Katalan devinin kapısından dönen ve dönemin hocası Luis Enrique'nin Arda Turan ısrarı nedeniyle Barcelona forması giyemeyen İlkay Gündoğan'ın bu sefer La Liga'da boy göstereceği öğrenilirken deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bu transferi çok istediği bildirildi.

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B.Dortmund'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve Barcelona'ya transfer olacakken dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Enrique arasında yaşanan 'İlkay-Arda Turan' krizinin arasında kalıp Enrique'nin son olarak 'istifa ederim' sözleri karşısında 1 sezon sonra M.City'nin yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'yı çok istediği ifade edilirken, 28 yaşındaki yıldızın sezon sonunu beklediği belirtildi. (Akşam)