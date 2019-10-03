Haberler » Spor » Haber

Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. Gecenin en önemli maçında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 2-1 mağlup etti.

03.10.2019 00:05Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.

SUAREZ YILDIZLAŞTI

84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3


UEFA Şampiyonlar Ligi, Luis Suarez, Barcelona, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:47 Hidayet Türkoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum"
03:43 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
02:49 İrfan Buz: "Manisa maçını kazanıp, lider olacağız"
02:32 Şahika Ercümen'den altın madalya
00:05 Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti
23:59 Gol düellosu Liverpool'un
23:56 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi