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Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı. Futbolcular, maaşlarının %70'ini kulübe bırakarak en çok kesinti yaşayan branş olacak.

30.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:24

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Kovid-19 salgının devam ettiği süre zarfından tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.

FUTBOLCULARIN MAAŞINDA YÜZDE 70 KESİNTİ OLACAK

Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten Barcelona, bu şekilde diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını almasının garanti edileceğini duyurdu.

Katalan kulübü, sağlık krizinin yaşandığı bu olağanüstü dönemdeki anlayışlarından dolayı tüm sporcularına teşekkür etti.

Barcelona'da sporcuların, Kovid-19 salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.

MESSI KESİNTİYİ DOĞRULADI

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maaşlarının yüzde 70 kesileceğini doğrulayarak, kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." diye yazdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona dışında Atletico Madrid'in de benzer bir şekilde sporcularının maaşlarında kesinti yapmaya hazırlandığı, görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

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Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti

Kaynak: AA

Etiketler: Lionel Messi, Barcelona, İspanya, Spor

Haberin Videosu :

İspanyol devi Barcelona, Kovid-19 salgını nedeniyle sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı

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