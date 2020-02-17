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Barcelona Kulübü, Barselona şehrini kalkındırıyor

Barcelona, 2018-2019 futbol sezonunda, Barselona kentine 1,191 milyon euro’luk bir ticaret hacmi yarattı.

17.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:14Barcelona Kulübü, Barselona şehrini kalkındırıyor
, 2018-2019 futbol sezonunda, kentine 1,191 milyon euro’luk bir ticaret hacmi yarattı. Bu sayı, şehrin ekonomik hacminin %1,46’sını oluşturuyor.

Danışmanlık şirketi PwC’nin verilerine göre, kulüp 2018-2019’da 19,500 kişiyi istihdam ederken, İspanya devletine tam 366 milyon euro vergi ödedi.

Söz konusu sezonda 1,191 milyon euro’luk ticaret hacmi yaratan kulüp, 2014-2015 sezonunda ise şehir ekonomisine 906 milyon euro’luk katkı sağlamıştı. Yani geçen dört sezonda Barcelona hem kendi ticari hacmini büyüttü hem de şehrin ekonomisine yaptığı katkıyı yaklaşık %30 arttırdı. 2014-2015 sezonunda 16,620 kişiye iş veren kulüp, dört yılda istihdam sağladığı kişi sayısını ise yaklaşık üç bin arttırmış oldu.

Barcelona Kulübü, yalnızca şehir için değil, Katalonya eyaleti için de önemli bir ekonomik aktör. Temmuz 2018 ila Temmuz 2019 arasında, Katalonya’daki ticari hacmin %0,57’sini Barcelona oluşturdu.

Barselona, Barcelona, Futbol, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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