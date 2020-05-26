Barcelona, logolu sağlık maskesi satışına başladı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çoğu ülkede kullanımı zorunlu hale getirilen sağlık maskelerini logolu olarak ürettirip, resmi mağazalarında satışa sundu.
26.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:35
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskelerin, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olduğu bildirildi.
Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.
Mağazalarda ve elektronik ortamda satışa sunulan maskelerin ilgi görmesi halinde yeni 6-7 dizaynın da ileriki günlerde satışa sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.
Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda "aile paketlerini" de raflarına koyacağını açıkladı.
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
Kaynak: AA