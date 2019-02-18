Barcelona, Luka Jovic İçin Chelsea ile Yarışıyor!

Eintracht Frankfurt'un Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Luka Jovic için dünya devleri sıraya girdi. Goal'de yer alan habere göre; Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Chelsea, Bundesliga'da gol krallığının zirvesinde bulunan Luka Jovic'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

FRANKFURT 60 MİLYON TALEP EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Jovic'in Katalan ekibiyle anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Alman ekibi, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağı 21 yaşındaki golcü futbolcu için 60 milyon euro talep ediyor. Barcelona'nın Jovic için gözden çıkardığı bonservis bedeli ise 35 milyon euro.

"ŞU ANDA FRANKFURT'UN BAŞARISINA ODAKLANDIM"

Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde SportsBuzzer'a yaptığı açıklamada, "Bu kadar büyük kulüplerin benimle ilgilenmesi onur verici bir durum. Şu anda Frankfurt'un başarısına odaklandım" ifadelerini kullanmıştı.