Barcelona-Lyon Maçında Tartışmalı Penaltı Kararı!

Barcelona ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinnin 16. dakikasında penaltı kararı verildi.

Jason Denayer ile Luis Suarez'in ikili mücadelesi sonrası Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak penaltı kararı verdi. Barcelona, Messi ile bu penaltıyı değerlendirerek turun ilk golünü bulmuş oldu. Pozisyonda Jason Denayer'in Suarez'e değil, Suarez'in Denayer'e faul yaptığına dair itirazlar hem sosyal medyada hem basında yükseldi.

"SUAREZ, DENAYER'İN AYAĞINA BASIYOR"

L'Equipe gazetesi penaltı kararının hatalı olduğunu belirterek, görüş aldığı eski hakem Said Enjimi, "Açık bir şekilde görülüyor ki Suarez, Denayer'in ayağına basıyor. Hakem nasıl penaltı kararı verdi, anlamadım." dedi.

"VAR NEDEN UYARMADI"

Marca gazetesine konuşan İspanyol eski hakem Andujar Oliver, "Marciniak hatalı. Luis Suarez, Denayer'in ayağına basıyor. Karar tam tersi yönde olmalıydı. VAR neden hakemi uyarmadı, anlamıyorum." açıklamasını yaptı.

(Sporx)