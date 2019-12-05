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Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak

PSG'nin yıldızı Mbappe için inanılmaz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Barcelona'nın, Mbappe'yi transfer etmek için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacağı ve ek olarak da 120 milyon euro da para ödeyeceği iddia edildi.

05.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:09

Kylian Mbappe için İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

'nın ünlü programlarından El Chiringuito'da paylaşılan iddiaya göre , Mbappe için çılgın bir teklif yapmayı düşünüyor.

GRIEZMANN VE DEMBELE TAKASTA KULLANILACAK

Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, genç futbolcu için iki Fransız oyuncusundan vazgeçmeye hazırlanıyor. Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin takas yoluyla Mbappe'ye karşılık gönderileceği iddia edilirken Katalan ekibinin iki oyuncu dışında 120 milyon euro da bonservis ödeyeceği konuşuluyor.

Real Madrid ile birlikte uzun süredir Kylian Mbappe'nin yakın markajında olan Barcelona'nın Fransız futbolcu için yakın zamanda bir teklif yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak iki taraf hakkında iddialar gelmeye devam ediyor.

180 milyon euro karşılığında Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Mbappe bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıktı ve 11 gol atıp 4 asist yaptı.

Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak

Kylian Mbappe, Barcelona, İspanya, Spor


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ENTERESAN:Gerek yokk
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ASLANSARAY:Falcao, la takas yapalim.
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TRANSFER:HOLOSKO ARTI BİR MİKTAR PARA.
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VATANDAŞ:barça zarara girer
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HAKAN:Daha çok eder messi 200 milyon
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FSA:millet aç aç
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EROL:yok artık abartıyorsunuz bence değmez
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