Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor

Fransız basını, Galatasaray 'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. France Football sitesine göre Barcelona , Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Haberde Mustafa'nın Barcelona'nın oyun yapısına uygun bir futbolcu olduğu vurgulanırken, 8 ve 10 numara pozisyonları için gelecek vaat ettiği yazıldı.

GALATASARAY MUSTAFA KAPI'YI NEDEN KADRO DIŞI BIRAKTI

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

GALATASARAY'DA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi. Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu. Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

14 YAŞINDA HAZIRLIK MAÇINDA FORMA GİYDİ

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti. Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı. Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.