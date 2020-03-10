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Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

10.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:31
Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasında oynanacak müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu. 18 Mart'taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak. İtalya'da oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Napoli, Güncel
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