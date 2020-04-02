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Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek

Barcelona, eski oyuncusu Neymar için gözünü kararttı. Katalan ekibi, yıldız isim için PSG'ye bu sezon beklediği katkıyı alamadığı Griezmann'ı önerecek.

02.04.2020 23:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:34

Greizmann'dan istediği katkıyı bir türlü alamayan Katalan ekibi gözünü eski yıldızına dikti. PSG'ye 222 milyon euroya sattığı Neymar 'ı geri getirmek isteyen Barcelona girişimlere başladı.

GRİEZMANN + PARA TEKLİF EDİLECEK

PSG'nin yaklaşık 150 milyon euro fiyat biçtiği Neymar için Barcelona, Greizzman'ı takas için önerecek. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro olan Griezzman'ın üzerine para da teklif edecek Katalanlar bu yaz transferi bitirme niyetinde. Fakat halihazırda Barcelona'da corona virüs nedeniyle yapılan %70'lik maaş indiriminin gelecek sezon devam etme ihtimali Neymar'ı ikna yolunda büyük bir handikap olarak gözüküyor.

(Skorer)

Barcelona, Neymar’a karşılık Griezmann’ı önerecek
Etiketler: Barcelona, Neymar, Spor

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İspanyol devi Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
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Haberler ›› Spor ››Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek - Spor
Yorumlar (1)
IHTIYAR:BAKALIM DÜNYA NEFES ALCAK MI, SİZ PLAN YAPIN DURUN LOO
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