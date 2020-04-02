Barcelona, Neymar’a karşılık Griezmann’ı önerecek

Greizmann'dan istediği katkıyı bir türlü alamayan Katalan ekibi gözünü eski yıldızına dikti. PSG'ye 222 milyon euroya sattığı Neymar 'ı geri getirmek isteyen Barcelona girişimlere başladı.

GRİEZMANN + PARA TEKLİF EDİLECEK

PSG'nin yaklaşık 150 milyon euro fiyat biçtiği Neymar için Barcelona, Greizzman'ı takas için önerecek. Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro olan Griezzman'ın üzerine para da teklif edecek Katalanlar bu yaz transferi bitirme niyetinde. Fakat halihazırda Barcelona'da corona virüs nedeniyle yapılan %70'lik maaş indiriminin gelecek sezon devam etme ihtimali Neymar'ı ikna yolunda büyük bir handikap olarak gözüküyor.

(Skorer)