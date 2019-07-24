Barcelona'nın elinden kaçırdığı Xavi Simon kimdir, kaç yaşındadır?

Barcelona, büyük beklentiler ile henüz yedi yaşında iken altyapısına aldığı Xavi Simons'ı elinden kaçırdı. Geleceğin yıldızlarından olarak lanse edilen, müthiş zekası, oyunu yönlendirmesi gibi birçok üstün yeteneğe sahip Xavi Simons, Barcelona'nın teklifini reddetti ve Paris Saint Germain kulübüne 3 yıllığına imza attı. Peki Xavi Simons kimdir?

XAVİ SİMONS KİMDİR?

Xavi Simons, 21 Nisan 2003'de Amsterdam'da doğdu. Hollanda ve İspanya uyruklu olan Xavi, Cd Thader takımında futbola başladı. Orta saha mevkinde oynayan ve sağ ayağını çok iyi kullanan Xavi, Barcelona'nın altyapısına 2010 yılında 7 yaşında geçti.

Geçen sene Barcelona U17 takımına yükselen genç yıldız, sağ ayağı kadar sol ayağını da iyi kullanmaktadır. Orta sahada oynayan futbolcu, oyun zekası, takım liderliği ile dikkatleri çekiyor. Mücadeleci ve agresif futbolu ile de takip edenlerden tam not almayı başardı.

Bugüne kadar toplam 3 kez Hollanda U16, 5 kez de Hollanda U15 Milli takım formalarını giydi, bir gol attı.