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Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı. Ünlü futbolcunun pasaportunda tahribat yaptığı iddia ediliyor. Ronaldinho'nun gözaltına alınmadığı ancak kaldığı otelde göz hapsinde tutulduğu açıklandı.

05.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:41Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı
'nın eski yıldız futbolcusu Brezilyalı pasaportunda tahribat yaptığı gerekçesiyle 'da göz hapsine alındı.

Çarşamba günü menejeri ve abisi Assis Moreira Roberto ile birlikte bir yardım etkinliği için Paraguay'a giden Ballon D'or ödüllü futbolcu, başkent Asunsion'da bir otelde polisler tarafından sorguya alındı. İncelenmek üzere evraklarına el konulan futbolcunun gözaltına alınmadığı ancak otelde göz hapsinde kalacağı belirtildi. Ronaldinho ve kardeşine eşlik eden diğer bir kişinin ise karakola götürülerek gözaltına alındığı ifade edildi.
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Ronaldinho, Barcelona, Paraguay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

5.03.2020 13:15:30