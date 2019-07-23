Haberler» Spor» Haber

Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı

Geleceğin yıldızların biri olarak gösterilen Barcelona'nın genç yeteneği Xavi Simons, Katalan ekibie veda etti. Yetenekli futbolcunun Paris Saint Germain'e transfer olması bekleniyor. Xavi Simons'ın babası Regillio Simons, kariyerini Hollanda ekibi FC Türkiyemspor'da noktalamıştı.

23.07.2019 17:43
Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayı olarak görülen genç yetenek Xavi Simons sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takıma veda ettiğini açıkladı.

AYRILIĞI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Barcelona'nın yıllardır yatırım yaptığı ve takımın geleceği olarak görülen Simons'un bu vedası kulüpte şok etkisi yarattı. Hollandalı genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'ya veda etti.

MENAJERİ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Football Espana'da yer alan habere göre Simons'ın menajeri Mino Raiola ile Katalan kulübü arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi.

Hollandalı genç yıldız adayının şimdi yeni bir macera için Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutacağı konuşuluyor.

BABASI TÜRKİYEMSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Barcelona'dan ayrılan Xavi Simons'ın babası Regillio Simons, kariyerini Hollanda ekibi FC Türkiyemspor'da noktalamıştı.

Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı

Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldüQuaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü

Süper LigSüper Lig'de fikstür şüphesi!

Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdiEljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi

GalatasarayGalatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi


Xavier Hernandez Creus, Paris Saint Germain, Barcelona, Hollanda, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:17   Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
18:05   Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
18:05   Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
18:05   FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
18:05   Dimitri Payet EA Ligue 1 Gol
18:02   Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
17:58   İrfan Buz: "İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"