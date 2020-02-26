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Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

İspanyol basını, Barcelona scoutlarının Erling Haaland'ı 15 kez izlediği ancak Norveçli oyuncuya olumlu rapor vermediğini yazdı.

26.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:45

Norveçli golcü Erling Haaland'ın Barceloa gözlemcileri tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor verilmediği ortaya çıktı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, scoutlarının yakın takibe aldığı Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

"TEKNİĞİ YETERSİZ" RAPORU VERİLMİŞ

Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir makineye dönüştüğü vurgulandı. Bonservisi için 20 milyon euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.

(Sporx)

Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

Mundo Deportivo, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ADINIZI YAZIN:real madrid''in sistemimi varmış ?
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NK:calisan kazanirin ispati haaland ve sörlöth
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MEMLEKETİM:Dortmund oyun systemiyle Barcelona oyun systemi aynimi? Dortmund''da Nuri Sahin döktürüyordu Real Madrid''de oynayamadi. Her futbolcu her takimda oynayamaz.
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EYÜP:system mi ?
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Spor

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