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Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun

Barcelona kulübünün sosyal medya hesabından Elazığ depremiyle ilgili yapılan paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

25.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:06

Dünyaca ünlü kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'nin acısına ortak oldu.

"GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ"

Çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremiyle ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

250 bine yakın takipçisi olan kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Türkiye'de yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını her fırsatta gösteren İspanyol kulübü, daha önce de benzer paylaşımlara imza atmıştı.

Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun

Barcelona, Türkiye, Elazığ, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
SKSKSK:ORJİNAL HESABI DEĞİL TR HESABI
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BİRİSİ:türkiye hesaplarinda paylasmlari gayet dogal degil mi?`sonucta hesabi yöneten sahis bir türk. sanki milyon yabanci takipcileri olan hesaplarinda paylasim yapmislar gibi milleti alkisliyorsunuz
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GAZİ;:Ülke olarak bu büyük takımları severek izlememizin demekki bir anlamı varmış .
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TARAFSIZ TARAFTAR :HELÂL OLSUN BARCELONA... İNSANLIK, DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA DAHİ OLSA ÖLMEMİŞ DEMEKTİR... TEŞEKKÜRLER BARCELONA...????
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HASAN KOÇYİĞİT:Helâl olsun size. Bravo Barcelona??????
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VATANDAŞ:adamsın birgün türkiyeye maca gelirsen bizde sana sevgimizi elbet gösteririz
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ZEYNEL:BÜYÜKSÜN BARCELONA YOLUN AÇIK OLSUN
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