Haberler » Spor » Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti - Spor

Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

İspanyol devi Barcelona, Leganes forması giyen Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i kadrosuna kattı.

20.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:25

Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Serbest kalma bedeli 300 milyon euro olarak belirlenen Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa'da Toulouse, Bordeaux, İngiltere'de Middlesbrough'da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes'e transfer olmuştu.

ÖZEL İZİNLE TRANSFER YAPILDI

Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı. Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine La Liga'nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.

Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

Barcelona, La Liga, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (1)
FENERLİHALİT:iyi ne güzel. . . . barcelona oldugu icin özel izin. . . oh ne ala mualla. . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:32:05