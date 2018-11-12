Barcelona - Real Betis: 3-4

Real Betis
, İspanya
Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga
) konuk olduğu Barcelona
'yı 4-3 mağlup etti.
La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Lionel Messi
'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.
Real Betis, Junior Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Giovani Lo Celso'nun 71 ve Sergio
Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı
'ndan 4-3 galip ayrıldı. Ivan Rakitic
kırmızı kart gördü
Ivan Rakitic'in 81. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+4'üncü dakikada Lionel Messi Messi, 79. dakikada Arturo
Vidal'den geldi.
Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.
La Liga,Lionel Messi,Real Betis,Barcelona
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:45