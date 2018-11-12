12 Kasım 2018, 00:45
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Barcelona - Real Betis: 3-4

Barcelona - Real Betis: 3-4

İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, Lionel Messi'nin sakatlıktan döndüğü Real Betis maçını 4-3 kaybederek bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.



Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) konuk olduğu Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Lionel Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Junior Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Giovani Lo Celso'nun 71 ve Sergio Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.

Ivan Rakitic kırmızı kart gördü

Ivan Rakitic'in 81. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+4'üncü dakikada Lionel Messi Messi, 79. dakikada Arturo Vidal'den geldi.

Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.

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