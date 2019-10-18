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Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.

18.10.2019 13:48

Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçın oynanacağı yeni tarih 21 Ekim'e kadar iki takım arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.

ERTELENME GEREKÇESİ GÜVENLİK

Geçen pazartesi günü, 9 ayrılıkçı Katalan siyasetçiye hapis cezası verilmesiyle başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Protestolar başladığından beri aralarında polislerin de bulunduğu en az 250 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

La Liga yönetimi, 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın, güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle Madrid'de oynanmasını talep etmişti.

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Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi

Madrid, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(2)
SEPTİC:Olan Galatasaraya oldu
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TÜRK:Barcelona İspanya''nın pkk sıdır. .
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