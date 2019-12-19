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Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar

Barcelona'da, "El Clasico" adıyla bilinen Real Madrid maçı oynanırken, eylemciler Nou Camp stadının dışında polisle çatıştı.

19.12.2019 05:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 05:20Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar

'da, "El Clasico" adıyla bilinen Real Madrid maçı oynanırken, eylemciler Nou Camp stadının dışında polisle çatıştı.

Stadyumdaki binlerce kişi İspanyol hükümetine, Katalonya'nın bağımsızlığını isteyenlerle "oturup ve müzakere etme" çağrısı yapan pankartlar açtı.

Maç, dokuz Katalan ayrılkçı liderin hapse atılmasından sonra yaşanan gerilim nedeniyle, geçen Ekim ayında ertelenmişti.

Çok sayıda Barcelona taraftarı ve diğer eylemciler, bölgede bir bağımsızlık referandumu yapılmasını istiyor.

Maçtan önce, gizli bir Katalan protesto grubu olan Demokratik Tsunami, Twitter'da taraftarlara 100 bin bayrak dağıtacağını duyurdu. Ayrıca taraftarlardan şişme toplar getirip üzerine "dünyaya mesaj" yazmaları istendi.

Daha sonra aynı hesaptan, bayrakları tutan ve "özgürlük" diye bağıran taraftarların görüntüleri yayımlandı.

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İspanyol makamları, grubu bir suç örgütü olarak tanımlıyor. Grup, geçen ekim ayında Barcelona Havaalanı'nda büyük protestolar düzenleyip, bir ana otoyolu trafiğe kapatmışlardı.

Bu arada, maç sırasında binlerce eylemci stadın dışında toplanıp, "Bağımsızlık" ve "Siyasi mahkumları serbest bırakın" sloganları attı. Eylemciler daha sonra yola, polis tarafından kaldırılan barikatlar kurdu.

Polis, çöp kutularını ateşe veren eylemcilere müdahale etti. Çatışmalarda en az 12 kişinin yaralandığı açıklandı.









Bu arada maç 0-0 sona ererken, Barcelona averajla Real Madrid'in önündeki La Liga liderliğini korumayı başardı.


Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Nou Camp, Dünya
BBC


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